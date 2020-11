De NTR-kleuterserie Dropje is vanaf 16 december in de Nederlandse bioscopen te zien. Het gaat om een gebundeld programma van zes afleveringen.

De 26-delige serie Dropje heeft dit jaar veel lof ontvangen. De serie, geregisseerd door Meikeminne Clinckspoor, Maarten van Voornveld en Lilian Sijbesma, werd eerder dit jaar genomineerd voor zowel de Televizier-Ster Jeugd als de prestigieuze Emmy Kids Award.

Dropje gaat over een gebreid knuffeltje, Dropje, dat in de 'alleswinkel' vrolijke avonturen beleeft met de kinderen die langskomen. Kijkers kunnen zich herkennen in de taferelen die Dropje meemaakt.

Dankzij de nieuwsgierigheid van het knuffeltje belandt Dropje in grappige situaties die op eigenzinnige wijze worden opgelost.