Jelka van Houten en Henry van Loon hebben samen hun eerste kind gekregen. De actrice laat op Instagram weten dat ze hun dochter Bonnie hebben genoemd.

Van Houten deelt een foto van het geborduurde geboortekaartje dat voor hun dochter is gemaakt. Haar volledige naam is Bonnie Wilma van Loon.

"Ze is fantastisch. Nu gaan we even bijkomen van deze achtbaan", schrijft de Huisvrouwen Bestaan Niet-actrice. "Ik deel nooit foto's van mijn kinderen en dat houd ik graag zo! Maar ik kan je zeggen: ze is bijzonder fantastisch en geweldig."

Van Houten en Van Loon zijn sinds 2018 samen. De 38-jarige Van Loon had eerder een relatie met actrice Jennifer Hoffman, zijn tegenspeelster in de serie De Luizenmoeder. Van Houtens huwelijk met Koppe Koppeschaar werd in 2016 beëindigd. De 42-jarige actrice heeft met Koppeschaar zoon Walt (11) en dochter Jean (5).

Het geborduurde geboortekaartje van Bonnie. (Foto: Instagram Jelka van Houten)