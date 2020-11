De absurdistische horrorfilm De Kuthoer, met actrice Katja Herbers in de hoofdrol, is binnenkort te zien in de Verenigde Staten, Canada, Spanje en Australië. Lokale distributeurs hebben de rechten van de film gekocht, maakte producent NL Film vrijdag bekend.

De film vertelt het verhaal van columniste Femke die dagelijks te maken krijgt met anonieme haatreacties op sociale media. Op een dag is voor haar de maat vol en besluit ze wraak te nemen op haar 'reaguurders'.

Eerder dit jaar draaide de film, die in het buitenland de titel The Columnist heeft, in bioscopen in Zuid-Korea. Ook was de film te zien op festivals in onder meer Duitsland, Canada, Roemenië, Noorwegen en de Verenigde Staten. Op het Fantasia Festival in het Canadese Montreal won de Nederlandse film de publieksprijs.

De Kuthoer is geschreven door Daan Windhorst (Missie Aarde, De Fractie) en werd geregisseerd door Ivo van Aart (SpangaS). Hoofdrolspeelster Herbers timmerde de afgelopen jaren aan de weg in Hollywood, met rollen in series als Westworld, The Americans en Manhattan.

In Nederland is De Kuthoer is te zien op NPO Start.