Michael Bay gaat de thriller Ambulance regisseren, een remake van het Deense Ambulancen (2005). Jake Gyllenhaal zou in onderhandeling zijn om de hoofdrol te spelen, meldt Deadline donderdag.

Bay verwacht eind januari al te beginnen met de opnames. Bronnen vertellen Deadline dat Universal de rechten zou hebben bemachtigd. Het script van de film is geschreven door Chris Fedak en zou in de lijn liggen van actiethrillers uit de jaren negentig, zoals Speed en Bays eigen Bad Boys.

Het verhaal gaat over twee broers die een ambulance stelen. Daarin treffen ze een vrouwelijke zorgmedewerker en een patiënt in kritieke toestand aan.

Naast Ambulance is Bay ook in gesprek met Sony over de film Black 5, over een geheime speciale eenheid.