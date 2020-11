Volgens acteur Matthew Perry komt er in maart alsnog een reünie van de serie Friends. De acteur schrijft donderdag op Twitter dat er een druk jaar voor hem aan zit te komen.

"De Friends-reünie wordt verplaatst naar begin maart. Het lijkt erop dat we een druk jaar tegemoet gaan en dat is precies waar ik van houd", aldus Perry, die in de serie de rol van Chandler Bing op zich neemt. Het is niet duidelijk of hij naar de opnames of uitzenddatum verwijst.

De opnames van de reünie zouden al in het voorjaar plaatsvinden, maar werden uitgesteld wegens de maatregelen rondom het coronavirus. Ook een datum aan het einde van de zomer werd niet gehaald.

Wel is al bekend dat het niet om nieuwe afleveringen van de serie gaat, maar om een special waarin de acteurs terugkijken op het succes van de sitcom. De special wordt uitgezonden door HBO Max.

Volgens berichten van Amerikaanse media krijgen Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) en Perry tussen de 3 en 4 miljoen dollar (ongeveer 3,5 miljoen euro) voor hun eenmalige terugkeer.