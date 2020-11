De serie Commando's van de NPO is binnenkort in de Verenigde Staten, Canada en Australië te zien. Dat heeft producent NL Film donderdag bekendgemaakt.

De tiendelige thrillerserie die gaat over de nasleep van een mislukte legermissie in Nigeria is verkocht aan SBS uit Australië en TOPIC uit de Verenigde Staten. TOPIC brengt de serie ook in Canada uit. "We zijn heel blij en trots dat het werk van deze makers nu ook zichtbaar is buiten Nederland", stelt creatief directeur Kaja Wolffers.

De hoofdrollen in de serie worden vertolkt door Egbert-Jan Weeber, Werner Kolf en Kay Greidanus.

Commando's was de afgelopen maanden elke zondagavond te zien op NPO3 en is terug te kijken via NPO Start Plus. Op het ondemandplatform van NPO heeft Commando's maar liefst een miljoen streams behaald.