Het derde seizoen van Meisje van Plezier, met Angela Schijf in de hoofdrol, is vanaf 6 december in z'n geheel te zien op Videoland.

Het derde en tevens laatste seizoen telt acht afleveringen. De serie draait om Nadine (Schijf), die niet alleen huisvrouw en moeder, maar ook een eersteklas escort is.

Naast Schijf zijn onder anderen Peter Paul Muller, Roeland Fernhout en Birgit Schuurman in Meisje van Plezier te zien. Waldemar Torenstra maakt zijn debuut in het laatste seizoen.