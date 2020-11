Filmproducent Hollands Licht heeft de wereldwijde verfilmingsrechten van Marco van Bastens autobiografie BASTA gekocht. Acteur Barry Atsma is door de producent aangetrokken als creatieve consultant.

Hollands Licht wil een dramaserie op basis van het boek produceren. Hoe de rol van Atsma er precies uitziet, wordt uit het persbericht niet duidelijk. De acteur laat wel weten dat hij de oud-voetballer Van Basten bewondert.

"Marco is voor mij een onbetwiste held, maar ik heb hem ook leren kennen als een fascinerend karakter vol tegenstrijdigheden. Extreem ambitieus, geniaal en veeleisend, maar tegelijkertijd kwetsbaar, zoekend en ontroerend oprecht. Zijn grilligheid is een geweldige bron voor een meeslepende tv-serie."

BASTA verscheen in november 2019. Van Basten zegt in het persbericht trots te zijn op het aanstaande project: "Ik had nooit gedacht dat ik een boek zou uitbrengen over mijn leven. Dat het er toch op deze manier van gekomen is, maakt me trots. Dat het nu ook internationaal verfilmd lijkt te gaan worden, verrast me nog meer. Ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat."

Wanneer de opnames beginnen, wordt niet bekendgemaakt. "Het duurt volgens mij nog heel lang voordat de film er komt", laat Van Basten donderdag weten in de 538 Ochtendshow. De oud-speler van Ajax, AC Milan en Oranje hoopt dat de persoon die hem gaat spelen "een knappe gozer" is.