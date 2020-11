Millie Bobby Brown gaat de hoofdrol spelen in de fantasyfilm Damsel die door Netflix wordt gemaakt. De Stranger Things-actrice gaat ook taken als producent uitvoeren, meldt Deadline.

Damsel wordt geregisseerd door de Spaanse regisseur Juan Carlos Fresnadillo, die onder meer de film 28 Weeks Later maakte. Brown neemt de rol van prinses Elodie op zich. Elodie denkt dat ze gaat trouwen met een prins, maar wordt vervolgens opgeofferd aan een draak.

Het is niet het eerste project dat Brown met Netflix maakt. De zestienjarige actrice brak vier jaar geleden door met haar rol als Eleven in de succesvolle serie Stranger Things. Eerder dit jaar speelde ze de titelrol in de Netflix-film Enola Holmes.

Vorig jaar was Brown nog in de bioscoop te zien in de film Godzilla: King of the Monsters. Het vervolg hierop, Godzilla vs. Kong, moet volgend jaar verschijnen. Vanaf wanneer Damsel te zien is, is nog niet bekend.