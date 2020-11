Er komt een tweede seizoen van de Netflix-serie Emily In Paris, laat actrice Lily Collins die de titelrol op zich neemt, via Instagram weten.

"Deux is beter dan un", begint Collins haar aankondiging deels in het Frans. "Ik ben zo blij dat ik mag aankondigen dat Emily In Paris zal terugkeren voor een tweede seizoen. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij", schrijft ze aan haar fans die ze bedankt voor hun support.

Het is nog niet duidelijk wanneer het tweede seizoen van de serie van de hand van Darren Star, ook verantwoordelijk voor Sex and the City en Beverley Hills, 90210, af moet zijn. De eerste reeks van tien afleveringen verscheen begin oktober van dit jaar op Netflix.

De serie volgt het verhaal van de Amerikaanse Emily, die voor een baan in marketing van Chicago naar de Franse hoofdstad verhuist. De serie stond na de release in de top tien van meest bekeken programma's op de streamingdienst. In Frankrijk kreeg de serie kritiek wegens de volgens Fransen clichématige Franse personages.