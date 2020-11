Een Oscar-winnend hiphopdrama met Eminem, een romantische bioscoophit en een zombiefilm met Brad Pitt zijn deze week toegevoegd aan het aanbod van Videoland. Bekijk hieronder welke titels er zijn verschenen.

Films

Star Trek

Regisseur J.J. Abrams maakte in 2009 deze reboot van de beroemde sciencefictionreeks, over kapitein Kirk en zijn compagnon Spock. Chris Pine en Zachary Quinto zijn ditmaal te zien in de hoofdrollen. Ze moeten het opnemen tegen Romulan Nero, die de Federatie van Planeten wil vernietigen.

8 Mile

Eminem maakte zijn acteerdebuut met dit semiautobiografische drama, over een jonge rapper die worstelt om geld te verdienen en intussen zijn stem wil laten horen bij rapbattles in Detroit. Jimmy heeft ondanks zijn talent echter last van podiumvrees. Intussen bloeit er een romance op, terwijl een rivaliserende bende Jimmy het leven zuur maakt. De titelsong Lose Yourself werd in 2003 bekroond met een Oscar.

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life

In dit vervolg uit de actiereeks met Angelina Jolie gaat de titelheldin op zoek naar de Doos van Pandora. Lara Croft moet daarmee zien te voorkomen dat het mythische object in handen komt van een gevaarlijke wetenschapper. The Cradle of Life werd geregisseerd door Nederlander Jan de Bont, die in Hollywood eerder succes had met Speed en het camerawerk van Die Hard.

Charlie Bartlett

De rijke en intelligente Charlie Bartlett wordt keer op keer van privéscholen afgeschopt. Daarom stuurt zijn moeder hem naar een openbare middelbare school, gerund door directeur Nathan Gardner (Robert Downey jr.). Langzaam begint hij de sociale hiërarchie in de school te begrijpen en kroont zichzelf tot psychiater. Hoofdrolspeler Anton Yelchin, tevens te zien in Star Trek, overleed in 2016 na een ongeluk.

The Holiday

De Amerikaanse filmtrailermaker Amanda (Cameron Diaz) en de Britse columnist Iris (Kate Winslet) ruilen in deze kerstcomedy twee weken van huis. Hoewel hun liefdeslevens op pauze staan, ontmoeten ze in hun nieuwe omgeving ieder een man die het verschil zou kunnen gaan maken. The Holiday, met bijrollen voor Jack Black en Jude Law, leverde eind 2006 wereldwijd ruim 200 miljoen dollar op.

The Break-Up

In deze romantische comedy zijn Jennifer Aniston en Vince Vaughn te zien als koppel dat een punt achter hun relatie zet. Dat blijkt echter problematischer dan ze dachten, want ze hebben allebei geld in hun gezamenlijke huis gestoken en weigeren te vertrekken. The Break-Up verdween onlangs van Videoland maar is sinds woensdag opnieuw toegevoegd.

World War Z

De paniek breekt uit in World War Z wanneer een virus mensen verandert in moordlustige zombies. Gerry Lane (Brad Pitt), een oud-medewerker van de Verenigde Naties, moet de wereld over reizen om de pandemie te stoppen voordat de gehele mensheid wordt vernietigd. Er gaan al een aantal jaar geruchten over een vervolg op deze zombiefilm uit 2013, maar concrete plannen liggen er nog niet. World War Z is vanaf donderdag op Videoland te zien.

De Bourne-filmreeks

Inmiddels zijn er vijf films verschenen over Jason Bourne, de spion met geheugenverlies die langzaam zijn herinneringen terugkrijgt. Zo krijgt hij het aan de stok met organisatie Treadstone, die haar oud-werknemer het liefst zo snel mogelijk de mond wil snoeren. Matt Damon speelde de titelrol in de eerste drie Bourne-films, waarna Jeremy Renner een nieuw personage neerzette in The Bourne Legacy. In Jason Bourne, de vijfde film uit de reeks, keerde Damon weer terug. De filmreeks is vanaf vrijdag te zien op Videoland.

Series

Criminal Minds

In deze misdaadserie duikt een team van FBI-agenten in de hoofden van moordenaars. De speciale Behavioral Analysis Unit (BAU) werkt aan verschillende zaken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de psychologie van criminelen. De eerste veertien seizoenen van Criminal Minds verdwenen kort van Videoland maar zijn sinds deze week weer bij de streamingdienst te vinden.

Love Island USA

De eerste twee seizoenen van Love Island USA staan sinds deze week op Videoland. In deze datingshow worden vrijgezelle mannen en vrouwen gevolgd tijdens hun verblijf in een luxueus vakantiehuis. De deelnemers moeten koppels vormen om zo lang mogelijk op het tropische eiland te kunnen blijven.

