De televisieserie All Stars & Zonen krijgt een tweede seizoen, maakt BNNVARA woensdag bekend. De makers zijn bezig met het bedenken van nieuwe verhalen voor de spin-off.

All Stars & Zonen is een spin-off van All Stars, waar twee bioscoopfilms en een televisieserie van zijn verschenen. De nieuwe reeks is sinds september iedere zondag op NPO3 te zien.

Het tweede seizoen wordt geregisseerd door Jean van de Velde. Het is de bedoeling dat de volledige cast, onder wie Thomas Acda, Daniël Boissevain en Raymi Sambo, ook in het tweede seizoen te zien zal zijn.

All Stars, een bioscoopfilm over een groep vrienden uit een voetbalteam, trok in 1997 bijna 300.000 bezoekers. Later verschenen er een televisieserie en een filmvervolg. In All Stars & Zonen zien we hoe het de vrienden en hun voetballende kinderen vergaat. Onder anderen Yannick van de Velde, Tom van Kalmthout en Soundos El Ahmadi behoren tot de cast.

De opnames voor het tweede seizoen zouden in 2021 van start moeten gaan. Een releasedatum voor de nieuwe reeks is nog niet bekendgemaakt.