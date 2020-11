Jandino Asporaat heeft sinds april in het geheim gewerkt aan een nieuwe bioscoopfilm, die op 10 december moet verschijnen. Bon Bini: Judeska in da House speelt zich af rondom een van zijn populairste typetjes, tijdens de lockdown in Nederland. Dat maakt de komiek donderdag bekend aan NU.nl.

Het nichtje van Judeska heeft in de nieuwe comedy een relatie met Lucas, de zoon van de minister van Binnenlandse Zaken. Precies op het moment dat ze Gabriëlla afzet op het grote landgoed, wordt de lockdown aangekondigd. De opvliegerige kipverkoopster zit dus vast en raakt al snel geïrriteerd door de steenrijke familie, die net zo min op haar zit te wachten. Naast Asporaat zijn onder meer Cynthia Abma, Arjan Ederveen en Humberto Tan in de film te zien.

"Iedereen heeft opeens een probleem met elkaar", vertelt Asporaat aan NU.nl. "Je kunt de hilariteit eigenlijk al raden. Intussen is Judeska met al haar bombarie eigenlijk ook gewoon bezig om haar nichtje te beschermen. Ze vecht als een leeuwin voor haar familie. En dat geldt ook voor Liselotte, de vrouw des huizes die het beste met haar zoon voor heeft."

De spanning tussen de twee vrouwen loopt hoog op. "Liselotte zegt best wel harde en racistische dingen, maar ook zij doet dat om haar gezin te beschermen. Uiteindelijk gaat het erom dat je je realiseert dat het ook anders kan. Je hoeft niet tegen elkaar te vechten voor je familie. Dat kan ook zij aan zij."

'Comedy is ons wapen om te verbinden'

"Wij hebben elkaar in Nederland ook echt nodig om het te redden", gaat Asporaat verder. "Dat grote huis van de minister is op die manier een metafoor voor ons land. Meningen hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Zolang je elkaar maar blijft zien als medemens."

Asporaat vertelt dat zijn nieuwste film wat dat betreft een stukje volwassener is geworden dan de vorige twee Bon Bini Holland-films. Dat het tweede deel 715.000 bezoekers trok en daarmee de best bezochte Nederlandse film van 2018 werd, zorgde ook voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel.

"We zijn ons heel erg bewust van het podium dat we inmiddels hebben", vertelt producent Maarten Swart van Kaap Holland Film. "Humor brengt mensen samen, dus comedy is ons wapen om te verbinden. We willen zowel mensen laten lachen als bruggen bouwen. Daar zoeken we een balans in. Bon Bini Holland 3 moest helaas worden uitgesteld vanwege de coronacrisis, maar via deze weg wilden we toch ook iets voor de fans doen."

"Je wilt niet alleen maar problemen benoemen", vult Asporaat zijn collega aan. "De afgelopen maanden hoor je alleen maar hoe ellendig alles is. Met de Bon Bini Holland-franchise willen we laten zien hoe het ook kan."

'Judeska wil net als iedereen geliefd zijn'

De populariteit van Judeska werd eerder dit jaar al duidelijk toen haar muziekvideo Anderhalf meter, samen met Ali B. en Poke, viraal ging. "Nu wil je praten over hygiëne, jouw graftakkenface hoort in quarantaine", rapte het typetje onder meer. Asporaat had het succes onderschat, zegt hij grappend.

"Overal waar ik kwam, begonnen mensen 'anderhalf meter' te zingen. Ik ben knettergek geworden. Ali belde me laatst voor een ander nummer. Nou, je zoekt het maar lekker zelf uit deze keer, haha."

De komiek begrijpt wel waarom Judeska zijn populairste typetje is. "Ze wil net als iedereen geliefd zijn. Ik denk dat we allemaal wel zo'n vriendin willen hebben. Niet dat je nou twee weken met haar in één huis zou willen doorbrengen. Maar als je wil zien hoe andere mensen dat proberen klaar te spelen, kun je dus binnenkort naar de bioscoop."