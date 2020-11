Acteur Jason Momoa, die in het eerste seizoen van Game of Thrones de rol van Khal Drogo speelde, had na zijn werk in de populaire serie veel moeite met het vinden van werk. "Het was erg lastig, want ik had toen jonge kinderen en ik stond volledig in het rood", aldus Momoa in gesprek met InStyle.

Momoa speelde in Game of Thrones in 2011, maar werd al na één reeks uit de serie geschreven. De 41-jarige acteur zegt dat hij daarna zijn hypotheek niet meer kon betalen.

Door de HBO-serie werden tal van acteurs wereldberoemd, maar voor Momoa was het geen succes. Het zou nog vijf jaar duren voordat zijn echte doorbraak zou komen met zijn rol als Aquaman in de DC Comics-films Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League en Aquaman.

In 2017 liet de acteur ook al weten dat zijn werk in Game of Thrones hem geen nieuwe rollen had opgeleverd. "Mijn personage Drago spreekt namelijk geen Engels", zei hij toen tegen The Hollywood Reporter.

Volgens Momoa heeft hij door de lastige periode, waarin hij geen werk kon vinden, geleerd om nederig te zijn. Hij neemt grote rollen in films dan ook niet zomaar voor lief. "Ik ben nog steeds een kind dat gek wordt (van een nieuwe rol, red.)", aldus Momoa.

De Amerikaan heeft recentelijk zijn rol in Dune afgerond. De release van die film is door het coronavirus echter uitgesteld naar oktober 2021.