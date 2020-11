The Umbrella Academy keert terug voor een derde seizoen, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. De productie van de volgende tien afleveringen begint in februari in het Canadese Toronto.

Hoofdrolspelers Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five), Justin H. Min (Ben), Ritu Arya (Lila Pitts) en Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) zullen allemaal terugkeren voor het derde seizoen van de serie.

Ingewijden vertellen aan The Hollywood Reporter dat een derde seizoen al zeker was, doordat de show na zijn sterke debuut in 2019 een verlenging van twee jaar zou hebben veiliggesteld.

Gerard Way, de schrijver van The Umbrella Academy, heeft acht nieuwe stripboeken gepland staan als bronmateriaal voor het verdere verloop van de serie. De auteur, die wereldwijd bekend werd als zanger van de Amerikaanse band My Chemical Romance, zou graag zien dat Netflix zijn plan volgt. Way en The Umbrella Academy-illustrator Gabriel Bá zijn bij de serie betrokken als uitvoerend producent.

De serie volgt Vanya, Klaus, Luther, Diego, Allison, Ben en Number Five, die als kind zijn geadopteerd door miljardair Sir Reginald Hargreeves. De kinderen hebben twee dingen gemeen: ze zijn allemaal op dezelfde dag geboren zonder dat de moeder aanvankelijk zwanger leek en ze beschikken ieder over een bijzondere gave.

Wanneer het derde seizoen op de streamingdienst kan worden verwacht, is nog niet bekendgemaakt.