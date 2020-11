Kaley Cuoco is met andere ogen naar de televisie-industrie gaan kijken, nu ze ook werkzaam is als producent. De actrice, bekend van onder meer The Big Bang Theory, vertelt aan The Hollywood Reporter dat ze tegenwoordig minder kritisch naar televisieseries kijkt.

"Ik ben onder de indruk van iedereen die het voor elkaar krijgt om iets te maken in de televisiewereld. Het is zo moeilijk om de financiering rond te krijgen", aldus Cuoco, die binnenkort op HBO Max te zien is in de thrillerserie The Flight Attendant, die ze ook produceert.

"Ik ben minder kritisch op de dingen die ik zie en de shows die ik kijk. Als mensen me nu vragen wat ik van een bepaalde serie vind, dan antwoord ik: 'Het is ze gelukt. Het is op tv. Ze hebben gewonnen.'"

De actrice en producent liep bij het maken van The Flight Attendant tegen extra problemen aan door de maatregelen rondom het coronavirus. "We moesten vaak met veel figuranten in vliegtuigen filmen, wat niet ideaal is tijdens een pandemie."

Cuoco legt uit dat een aantal scènes flink moest worden aangepast. "We moesten het gros van de scènes doen met een stuk of zes figuranten, die we steeds verschoven en hoedjes op deden. Het klinkt slecht, maar we konden echt niet nog meer mensen naar de set laten komen."

De 34-jarige Cuoco was twaalf seizoenen lang te zien als Penny in de sitcom The Big Bang Theory. De serie kwam vorig jaar tot een einde. The Flight Attendant is vanaf 26 november te zien.