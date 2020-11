Er komt geen derde seizoen van de RTL-serie Kees & Co, zo heeft de zender dinsdag aan RTL Boulevard gemeld. Waarom de serie geen vervolg krijgt, is niet bekendgemaakt.

Vorig jaar kreeg de televisieserie, die eerder van 1997 tot 2006 werd uitgezonden, na dertien jaar een vervolg. Simone Kleinsma keerde in maart 2019 terug in de rol van Kees, Tibor Lukács en Chantal Janzen speelden haar zoon Rudie en diens vriendin Coosje. Janzen nam na één seizoen afscheid en werd toen vervangen door Tina de Bruin.

De oorspronkelijke serie was acht seizoenen en bijna honderd afleveringen lang een groot succes op RTL. Op Videoland is Kees & Co een van de best bekeken series en mede daarom werd besloten om de reeks nieuw leven in te blazen.

Wat de exacte reden is dat Kees & Co na twee seizoenen geannuleerd is, is nog onduidelijk. NU.nl heeft RTL om een reactie gevraagd.