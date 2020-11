In het vierde seizoen van The Crown, dat zondag in première gaat op Netflix, doet prinses Diana haar intrede. Uiteraard ontbreekt de befaamde bruiloftsscène niet, inclusief een replica van Diana's bruidsjurk. NU.nl duikt in het verhaal achter de originele én nagebootste versie van de fameuze jurk.

29 juli 1981. Prinses Diana en prins Charles betreden de St Paul's Cathedral in Londen, waar zij hun jawoord aan elkaar gaan geven.

Alle ogen zijn gericht op Diana dankzij haar groteske, ivoorkleurige jurk en sleep, die ruim 7,5 meter lang is. Het ontwerp is afkomstig van David en Elizabeth Emanuel, die persoonlijk door de prinses zijn uitgekozen.

"We wilden iets maken dat geschiedenis kon schrijven", vertelt het ontwerpersduo in het boek Diana: The Portrait. Het ontwerp werd volgens binnen een mum van tijd bedacht, de uitvoering duurde veel langer. De jurk bestond uit een hoepelrok, weelderige pofmouwen en een met kant bezaaid lijfje, dat afkomstig was van kleding gedragen door koningin Mary, de grootmoeder van Elizabeth.



Verder was de japon versierd met borduurwerk, pailletten en tienduizend parels. Er werd een 18-karaats hoefijzer met diamanten in de petticoats van de rok gestikt, om de bruid geluk te brengen. Op de dag zelf werd de jurk overigens nog vermaakt: Diana leed aan boulimia en was binnen korte tijd veel gewicht verloren.

Diana en Charles poseren op het balkon voor de pers. (Foto: BrunoPress)

Gouden standaard voor bruidsmode

De meterslange sluier - die overigens op het verzoek van de prinses zo lang was gemaakt - paste niet goed in de glazen koets die Diana naar de kathedraal bracht en de prinses stapte daarom met een gekreukte sleep richting het altaar.



De reacties op de bruidsjurk, die in totaal bijna 150.000 pond kostte, waren er niet minder om. "Ze leek wel een vlinder die uit haar cocon kroop", vertelde Elizabeth Emanuel aan Vogue. "Ze straalde."

Het ontwerp werd beschouwd als 'een gouden standaard' voor de bruidsmode die werd gemaakt in de jaren tachtig. Iedere bruid in spe die in die tijd trouwde, wilde een jurk met lange rok, pofmouwen en zachte stoffen. De jurk was tijdelijk te zien in een tentoonstelling rondom de in 1996 overleden prinses, maar inmiddels is hij in het bezit van haar zoons Harry en William.

Diana poseert op haar bruiloft. Het huwelijk werd live bekeken door ruim 700 miljoen mensen (Foto: BrunoPress)

'Hij staat Emma geweldig'

De makers van The Crown stond dus een grote klus te wachten, want Diana (in de serie gespeeld door Emma Corrin) moest voor het fictionele altaar in eenzelfde jurk verschijnen. Een klus die was weggelegd voor kostuumontwerper Amy Roberts. "De jurk is als een olifant in de kamer", vertelde Roberts op de website van de Golden Globes. "Mensen hebben er gevoel bij. Zelfs als je toen nog niet geboren was, weet je hoe de jurk eruitziet."

De ontwerper riep daarom de hulp in van David Emanuel. Hij had de originele patronen niet meer in zijn bezit, dus hij begeleidde het ontwerpteam stap voor stap bij het regenereren van de befaamde trouwjurk.

In totaal werkten er drie mensen aan. Zeshonderd uur later was er een jurk. Volgens Netflix duurde dit proces vier maanden, waarbij Corrin vijf passessies had. Er werd 95 meter stof en 100 meter kant voor gebruikt. De mensen die de sleep maakten voor Diana's jurk, gingen ook aan de slag voor het exemplaar dat te zien is in The Crown. Deze is zelfs 30 meter lang.

Elizabeth Emanuel, inmiddels gescheiden van David, is zeer te spreken over het resultaat. "Hij ziet er fantastisch uit en staat Emma geweldig", aldus de ontwerpster in gesprek met People.

De 24-jarige Corrin vertelde in Vogue dat iedereen enorm onder de indruk was tijdens haar eerste passessie van de historische jurk. Tien mensen moesten haar in het enorme gewaad helpen. "Ik liep naar buiten en iedereen viel stil. Van alle kleding die ik in de serie draag, is deze 'het meest Diana'. Ik heb inmiddels het gevoel dat ik haar ken, alsof ze een vriendin is."