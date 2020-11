Emma Corrin, de actrice die in het vierde seizoen van The Crown de rol van Diana vertolkt, leek vroeger volgens haar klasgenoten al op de prinses. In gesprek met Radio Times vertelt ze dat er grappen werden gemaakt over de gelijkenis.

Volgens Corrin hadden haar klasgenoten de theorie dat ze de dochter was van Diana, die het koningshuis had verlaten om een normaal leven te kunnen leiden.

"Ik ben opgegroeid met veel liefde voor deze vrouw, net als het grootste deel van het Britse volk", aldus de 24-jarige actrice, die vanaf 15 november als de prinses te zien is in de Netflix-serie.

Ondanks haar liefde voor Diana, geeft Corrin toe dat ze verder niet veel heeft met het koningshuis. Wel heeft de actrice medelijden met de koninklijke familie. "Kijk maar naar wat er is gebeurd met Diana. Het is een onmogelijke situatie." Corrin zegt dan ook dat ze het op een rennen zou zetten als ze ten huwelijk zou worden gevraagd door een lid van het koningshuis.

Diana verschijnt in seizoen vier van The Crown voor het eerst. Corrin speelt haar slechts één seizoen. Actrice Elizabeth Debicki, bekend van The Great Gatsby en Tenet, neemt de rol in het vijfde en zesde seizoen over.