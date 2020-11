De vijftigste editie van het International Film Festival in Rotterdam gaat door, maar in aangepaste vorm. Het festival opent van 1 tot 7 februari en zal tot begin juni diverse presentatie en vertoning in bioscopen door het hele land en ook online organiseren.

Het filmfestival bestaat uit twee delen, waarvan het eerste wordt gepresenteerd in februari en het tweede in juni. In de tussenliggende maanden wordt er een doorlopend programma georganiseerd van offline en online onderdelen, exposities en presentaties. Normaliter vindt het festival alleen in het begin van het jaar plaats.

De premières zullen zowel in bioscopen als online plaatsvinden, zodat pers en publiek hierbij aanwezig kan zijn. In juni streeft het festival naar een feestelijke viering, waarbij indien mogelijk ook internationaal publiek wordt uitgenodigd in Rotterdam.

"Met de nieuwe richting die we in 2021 kiezen, gaan we voorbij de gebaande paden", zegt festivaldirecteur Vanja Kaludjercic.



"Tegelijkertijd blijft onze betrokkenheid bij de makers, de industrie en ons publiek even sterk. De vorm mag dit jaar anders zijn, ons programma is net zo gedurfd, spannend en uitgesproken als altijd."