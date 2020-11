Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Het waargebeurde The Front Runner, waarin Hugh Jackman een presidentskandidaat speelt die in een liefdesschandaal verwikkeld raakt, staat deze week voor het laatst op Netflix. Ook de romantische comedy Singel 39, met rollen voor Lies Visschedijk en Waldemar Torenstra, verdwijnt binnenkort van de streamingdienst. Bekijk hieronder de nieuwste update.

10 november:

Nowhere Boys

11 november:

Long Time Running

Mars

12 november:

Chasing Trane

13 november:

Sisters

14 november:

Apenstreken

Brown Nation

Falcon Rising

The Front Runner

Let's Go to Prison

Maiden

Shopkins: Chef Club

Shopkins: Wereldreis

Shopkins: Wild

Singel 39

Slaughterhouse Rulez

30 november:

A.D. Kingdom and Empire

Sylvanian Families

1 december:

Cheapest Weddings