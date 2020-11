Nadat Johnny Depp zich terugtrok uit de film Fantastic Beasts ontving de acteur toch zijn volledige salaris, meldt The Hollywood Reporter.

Depp heeft volgens het medium slechts één scène voor het derde deel van de film opgenomen. Volgens andere media zou de acteur 10 miljoen dollar (ongeveer 9 miljoen euro) ontvangen voor zijn rol.

Op 6 november liet Depp weten zich op verzoek van filmproducent Warner Bros terug te trekken uit het derde deel van Fantastic Beasts.

Kort daarvoor had de acteur een rechtszaak tegen de Britse Tabloid The Sun verloren. De rechter oordeelde dat de krant Depp een 'wife beater' ('vrouwmepper') mocht noemen. Depp heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Na het vertrek van Depp maakte Warner Bros bekend de release van Fantastic Beasts uit te stellen tot de zomer van 2022. Het is nog niet bekend wie de acteur opvolgt als Grindelwald.

De Fantastic Beasts-reeks is gebaseerd op de boeken van Harry Potter-auteur J.K. Rowling. De avonturen van een verlegen tovenaar in de jaren twintig van de vorige eeuw staan in de boeken centraal.