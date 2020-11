Ken Spears, die in de jaren zestig de animatieserie Scooby-Doo bedacht met Joe Ruby, is afgelopen vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van dementie. Dat meldt zijn zoon Kevin Spears maandag aan het Amerikaanse Variety.

Spears richtte samen met Ruby de productiestudio Ruby-Spears Productions op en maakte tal van animatieseries, waaronder Superman, Alvin and the Chipmunks en Mister T. Zijn zakenpartner Ruby overleed in augustus van dit jaar op 87-jarige leeftijd.

Spears begon zijn carrière als geluidsmedewerker in een productiestudio in Los Angeles. Daar ontmoette hij Ruby, met wie hij de rest van zijn loopbaan zou blijven samenwerken.

In de jaren zestig kwamen zij op het idee voor een animatieserie over een detectiveteam dat samen met een hond mysteries oplost. Daar kwam uiteindelijk de serie Scooby-Doo uit voort, met tekeningen van Iwao Takamoto.

Van Scooby-Doo, Where Are You! werden in eerste instantie twee reeksen gemaakt. Later volgden nog tal van vervolgen en spin-offs op televisie. Ook werden er bioscoopfilms gemaakt.