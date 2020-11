Het iconische pistool waar Sean Connery mee poseerde in de eerste James Bond-film Dr. No komt onder de hamer op een veiling in de Verenigde Staten.

Het semiautomatische Walther PP-pistool, dat onderdeel is van een van de bekendste beelden uit de filmfranchise, zal naar verwachting tussen de 150.000 en 200.000 Amerikaanse dollar (omgerekend tussen de 125.000 en 170.000 euro) opbrengen. Het pistool wordt op 3 december geveild bij Julien's Auctions in Beverly Hills.

Het gedeactiveerde pistool werd in 1962 door Connery gebruikt tijdens zijn debuut als Bond in Dr. No. "Het silhouet van 007 die dit wapen vasthoudt, is het meest iconische beeld van de James Bond-franchise en een van de herkenbaarste verwijzingen naar de popcultuur aller tijden", aldus Martin Nolan, directeur van Julien's Auctions.

Connery overleed afgelopen maand op negentigjarige leeftijd. De Schotse acteur was vooral bekend als de eerste vertolker van Bond. Hij speelde de geheim agent in zeven films.

Het pistool is een van de vijfhonderd Hollywood-memorabilia die worden geveild. Ook de helm die Tom Cruise droeg in Top Gun en de eerste jurk die Michelle Obama als de Amerikaanse first lady droeg, komen onder de hamer.