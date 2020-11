Wentworth Miller zal niet terugkeren in Prison Break. De 48-jarige acteur, die in 2013 liet weten homoseksueel te zijn, wil geen heteroseksuele personages meer spelen.

Miller vertelt op Instagram dat hij op sociale media veel negatieve commentaren over zijn geaardheid krijgt. Deze negatieve berichten zijn echter niet de directe aanleiding voor zijn besluit, zo benadrukt de acteur.

"Ik wil geen heteroseksuele personages meer spelen. Hun verhalen zijn al verteld, en worden verteld", zegt Miller. "Dus geen Michael meer (Scofield, het personage dat hij speelt in Prison Break, red.). Ik begrijp dat dit geen leuk nieuws is als je groot fan bent van de serie."

In september werd het zesde seizoen van de gevangenisserie aangekondigd door zijn medespeler Dominic Purcell. Het laatste seizoen van de show werd in 2017 uitgezonden. Ook Miller was hierin te zien.

Prison Break draait om de broers Lincoln Burrows (Purcell) en Michael Scofield. Burrows is ter dood veroordeeld voor een misdaad die hij niet heeft begaan en Scofield bedenkt een uitgebreid plan om zijn broer uit de gevangenis te laten ontsnappen en zijn naam te zuiveren.