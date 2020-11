René Mioch heeft maandag een koninklijke onderscheiding gekregen, bevestigt hij aan NU.nl na berichtgeving door ANP. De filmjournalist kreeg het lintje uitgereikt door de Amsterdamse locoburgemeester Touria Meliani vanwege zijn inzet voor de Nederlandse filmindustrie.

De 61-jarige Mioch, die zich voortaan ridder in de Orde van Oranje-Nassau mag noemen, is geprezen als invloedrijke ambassadeur van film en Nederlandse films in het bijzonder.

Zo heeft hij in zijn 35-jarige carrière als recensent, presentator en producent van verschillende filmprogramma's voor veel Nederlandse acteurs, regisseurs, cameramensen en filmprojecten "de deuren geopend naar een internationaal podium".

De filmjournalist nam het initiatief voor de filmpublieksprijs de Rembrandt Awards en richtte de stichting Shortcutz Amsterdam, een platform voor jong Nederlands filmtalent, op. Mioch werd in 2006 lid van The lnternational Academy of Television Arts & Sciences, een van de organisaties achter de Emmy Awards.