De opnames voor de film Jurassic World: Dominion zijn na anderhalf jaar en 40.000 coronatests afgerond. Producent Universal had voor de totstandkoming van de film een eigen medisch centrum ingericht, meldt Deadline.

Regisseur Colin Trevorrow zegt tegen de Amerikaanse entertainmentwebsite dat hij de opnames amper in woorden kan vatten. "Iedereen werkte de klok rond om er het beste van te maken. Het was erg inspirerend."

De filmopnames werden in februari uitgesteld en in juli weer hervat. Na positieve coronatests moest het filmen weer stoppen. In totaal werden honderd medewerkers op de set positief getest. Door de vertraging konden vormgevers echter meer en beter dinosaurussen namaken, waardoor het gebruik van special effects uiteindelijk is afgenomen.

1.800 waarschuwingsborden en eigen teststraten

De kosten voor de film bedragen 165 miljoen dollar (omgerekend ruim 138 miljoen euro). Volgens Deadline zijn er naast de duizenden coronatests miljoenen uitgeven aan het opstellen van coronaprotocollen (inclusief eigen teststraten, artsen en verpleegpersoneel en achttienhonderd waarschuwingsborden) en om acteurs en medewerkers maandenlang bij elkaar in quarantaine te houden.

De kosten om de risico's op een besmetting te verkleinen zouden omgerekend ongeveer 5 tot 6 miljoen euro bedragen.

De film, met een cast van zowel oude (Jeff Goldblum en Laura Dern) als ook recente Jurassic Park- en Jurassic World-acteurs (Chris Pratt en Bryce Dallas Howard), wordt momenteel nabewerkt. Wanneer de film in de bioscoop te zien is, wordt niet gemeld.