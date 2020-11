De nieuwe driedelige documentaire van Famke Louise, Famke Next, is vanaf 10 november te zien bij Videoland. De documentaire toont haar zoektocht om zichzelf opnieuw uit te vinden in een wereld waar ze eigenlijk nooit offline kan zijn en moet blijven presteren, terwijl ondertussen heel Nederland met haar meekijkt tijdens de weg naar volwassenheid.

Famke Louise, wiens echte naam Famke Meijer is, vertelde eind vorig jaar al dat er een vervolg zou komen op haar vierdelige documentaire uit 2018.

De zangeres is een jaar lang gevolgd door maker June te Spenke. "Tijdens het kijken van de vorige documentaire over Famke Louise vroeg ik mij als mens af wat er nog meer achter Famke schuilde, ik kreeg niet echt hoogte van haar en bleef nog met veel vragen achter. Nadat ik al een half jaar met haar filmde, brak ik eindelijk door haar muur", zegt te Spenke.

"Mijn doel om deze docu te maken is dat Famke met zo'n groot platform zoveel mensen bereikt en hen kan inspireren om je kwetsbaarheid niet te verbergen, maar je angsten uit te spreken. Ik vind Famke heel erg dapper dat ze zich nu eindelijk durft uit te spreken over hetgeen haar is overkomen. Ik wil de ziel laten zien van een jonge vrouw onderweg naar zelfstandigheid in de spotlights", aldus de documentairemaakster.

"De reden waarom ik aan deze documentaire heb meegewerkt is dat veel mensen mij denken te kennen, maar zij zien natuurlijk alleen Famke Louise en niet wie ik in het dagelijkse leven echt ben", aldus de zangeres. "Ook ik ben iemand die net zoals ieder ander tegen dingen aan loopt in het leven. Dingen die mij vormen tot wie ik ben. Ik wil graag die kant ook van mij meer openstellen en Famke Meijer laten zien in plaats van Famke Louise."