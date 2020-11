Geoffrey Palmer is op 93-jarige leeftijd overleden, meldt BBC News vrijdag. De Engelse acteur is vooral bekend van zijn rollen in de series The Fall and Rise of Reginald Perrin en Butterflies.

Volgens zijn agent is Palmer thuis op vredige wijze heengegaan.

Palmer speelde ook rollen in onder meer Fawlty Towers, Doctor Who en de James Bond-film Tomorrow Never Dies. In 2004 werd hij vanwege zijn bijdrage aan het toneel toegelaten tot de Orde van het Britse Rijk.

Volgens BBC News was Palmer erg op zijn privacy gesteld. De acteur gaf zelden interviews.