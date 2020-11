Disney heeft de films Death on the Nile, het vervolg op de succesvolle film Murder on the Orient Express, en Free Guy voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege het coronavirus. Beide films stonden oorspronkelijk gepland voor december, meldt Variety donderdag.

Er is nog geen nieuwe datum bekendgemaakt voor de release van de films.

Free Guy wordt geregisseerd door Shawn Levy en gaat over een bankmedewerker die erachter komt dat hij een figurant is in een videospel. Ryan Reynolds speelt de hoofdrol. Het is de tweede keer dat deze film door het coronavirus wordt uitgesteld. Eerder stond de film al gepland voor juli.

Death on the Nile is het vervolg op de film Murder on the Orient Express van acteur en regisseur Kenneth Branagh. Die film was wereldwijd een groot succes en gaat over een detective die een moord moet oplossen op een trein.

In de sequel heeft er een moord plaats op een cruiseschip dat over de Nijl vaart. Onder meer Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer en Russell Brand spelen hoofdrollen in de film.

Het uitstellen van de films is opnieuw een klap voor de bioscoopindustrie, die staat te springen om nieuwe films. Veel grote films, waaronder het vervolg op James Bond No Time To Die, werden eerder al uitgesteld door de coronapandemie.