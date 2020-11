William Jackson Harper, vooral bekend van zijn rol als Chidi Anagonye in The Good Place, speelt volgens Variety de hoofdrol in het tweede seizoen van Love Life. Hij neemt de hoofdrol over van Anna Kendrick, die te zien was in de eerste reeks van de romantische serie.

In elk seizoen staat het liefdesleven centraal van een ander personage. Harper speelt de rol van een in New York woonachtige man die net komt uit een jarenlange relatie. Hij wordt gevolgd in zijn zoektocht naar een nieuwe liefdespartner.

Kendrick zal wederom te zien zijn in de tweede reeks, maar haar rol is minder groot dan in het eerste seizoen. Ook fungeert de actrice als uitvoerend president van de serie, die te zien is via HBO Max. In Nederland is Love Life te bekijken via Videoland.

De veertigjarige Harper werd in 2020 genomineerd voor een Emmy voor beste mannelijke bijrol voor zijn bijdrage in The Good Place. Ook speelde hij in films als Midsommar en Dark Waters.