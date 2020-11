Alkan Çöklü, die nu 3,5 jaar de rol van Amir Nazar speelt in Goede Tijden, Slechte Tijden, gaat de soap verlaten. In RTL Boulevard vertelt de 26-jarige acteur dat hij nog tot half november in de serie te zien is.

"Na 3,5 jaar vonden schrijvers dat het verhaal is verteld", aldus Çöklü. "En ik ook. Dat betekent wel dat er kans is voor nieuwe rollen en projecten."

De acteur laat weten momenteel zijn tweede korte film te schrijven. Çöklü was sinds 2017 te zien in de rol van Amir Nazar.

Hij speelde daarnaast rollen in producties als Flikken Rotterdam, Vechtershart en Smeris.