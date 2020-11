De gemeente Roermond heeft toestemming gegeven voor de opnames van The Spectacular, een serie van de VPRO over de IRA-aanslag die plaatsvond in 1990. De burgemeester van de Limburgse stad kon de opnames eerder niet rijmen met de geldende coronamaatregelen in Nederland, maar is nu toch van mening veranderd.

Burgemeester Rianne Donders verbood de opnames van de vierdelige serie eerder. "Op het terras mag nog niet één persoon zitten, en dan zouden wel tachtig mensen op de Markt staan met lampen, stellages en tenten voor opnames", zo liet zij weten via een woordvoerder.

Binnen de nieuwe noodverordening is er echter juridisch gezien ruimte om opnames te maken. De burgemeester kreeg te horen dat de productie van de serie ging onderzoeken of de opnames mogelijk in een andere stad konden plaatsvinden.

"Toen heeft ze gezegd: 'Wacht even, als het hier niet kan en daar wel kan, dan in Roermond ook'", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord weten volgens 1Limburg.

Opnames moeten 16 november beginnen

Productiebedrijf Pupkin heeft het aantal opnamedagen van de serie teruggebracht en de opnames op de Markt zullen minder grootschalig zijn. Het is de bedoeling dat de opnames van de serie met Hadewych Minis op 16 november beginnen.

The Spectacular moet in 2021 op televisie verschijnen en gaat over de jacht op de IRA in Nederland eind jaren tachtig. In het zuiden van Nederland vond in die tijd een reeks dodelijke aanslagen door deze Noord-Ierse organisatie plaats, gericht op Engelse soldaten die gelegerd waren in Duitsland en veel in Limburg kwamen.

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van twee vrouwen uit verschillende kampen. Minis speelt Jeanine Maes, die de jacht opent op het vrouwelijke IRA-lid Fiona Hughes (Aoibhínn McGinnity). De internationale cast bestaat verder uit onder anderen Jacob Derwig, Peter Blok, Kerr Logan en Ian Beattie.