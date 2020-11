Lashana Lynch, die in No Time To Die een geheim agent speelt die de titel 007 van de verbannen James Bond overneemt, wilde de rol alleen aannemen als ze het personage herkenbaarheid mee kon geven. In gesprek met Harper's Bazaar vertelt de actrice dat ze wil dat zwarte mensen hun levenservaring op het witte doek terugzien.

Lynch zegt dat ze haar bedenkingen had over het aannemen van de rol, omdat ze bang was dat het om een personage ging dat in de schaduw van Bond zou staan. Na gesprekken met producent Barbara Broccoli begreep ze dat dit niet de intentie was.

De actrice wil met haar rol een waarheidsgetrouw beeld geven van wat het betekent om een zwarte vrouw te zijn. "Een te glad personage is het tegenovergestelde van waar ik voor sta. Ik wilde niet een kans verpesten als het gaat om waar Nomi (haar personage, red.) voor kan staan", aldus Lynch.

"Ik ging op zoek naar op zijn minst één moment in het script waar zwarte mensen die de film zien instemmend zouden knikken, omdat hun echte leven wordt gerepresenteerd. In elk project dat ik doe, ongeacht het budget of genre, wil ik de zwarte ervaring 100 procent authentiek weergeven."

Toen het nieuws dat Lynch als zwarte vrouw de 007-agent zou spelen in april 2019 naar buiten kwam, volgden veel negatieve reacties. "Hetzelfde zou zijn gebeurd bij welke andere zwarte actrice dan ook. Dezelfde aanvallen en scheldpartijen. Ik moet mezelf eraan herinneren dat het gesprek gaande is en dat ik onderdeel ben van iets revolutionairs."

Daniel Craig kruipt in No Time To Die voor de vijfde en laatste keer in de huid van James Bond. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat opvolgen als de geheim agent. No Time To Die werd al verschillende keren uitgesteld wegens de uitbraak van COVID-19. De film staat nu gepland voor 2 april 2021.