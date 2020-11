De opnames van Don't Worry Darling, de film die actrice Olivia Wilde regisseert, zijn stilgelegd. Dat gebeurde nadat een van de crewleden positief was getest op het coronavirus, meldt Deadline donderdag.

De draaidagen zijn met veertien dagen uitgesteld. Of meerdere crewleden met het coronavirus besmet zijn, is nog niet bekend.

De productiemaatschappij had echter wel maatregelen getroffen om besmettingen te voorkomen. Zo werden de acteurs, onder wie Florence Pugh, Harry Styles en Chris Pine preventief getest.

Don't Worry Darling, een film over een ongelukkige huisvrouw in de jaren vijftig, is de derde film die Wilde zal regisseren. Over de inhoud van de film is verder niets bekendgemaakt.