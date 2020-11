John Lithgow en Joseph Gordon-Levitt zien een vervolg op 3rd Rock from the Sun niet zitten. De acteurs, die van 1996 tot 2001 in 138 afleveringen van de sitcom te zien waren, vinden dat ze daar inmiddels te oud voor zijn geworden.

"Als ik de serie nu zie, vind ik dat die rollen vertolkt moeten worden door mensen die veel jonger zijn dan ik nu ben", zegt de 75-jarige Lithgow in gesprek met Entertainment Weekly. "We hadden echt een jeugdige energie, en dat zou ik nu niet meer kunnen opbrengen."

Daarnaast bestaat er volgens de acteur "niets ergers dan komedie proberen te doen herleven van iets dat magisch was". "Joseph speelde een oude man in een jong lichaam. Dat moment is wel gepasseerd."

Ook Gordon-Levitt (39) ziet een 3rd Rock-reünie niet zitten, hoewel hij wel graag samenwerkt met Lithgow en de andere acteurs uit de succesvolle sitcom. Gordon-Levitt was onlangs met Lithgow te zien in het project Trumpty Dumpty, dat is gebaseerd op het gelijknamige boek van de 75-jarige acteur.

'Geen reünie'

"Dat was geen reünie in de zin van dat alle castleden erbij waren en dat we onze 3rd Rock-personages speelden, maar ik voelde wel weer de plezier van toen", zegt Gordon-Levitt. "Het lijkt me ontzettend leuk om ooit iets samen te doen met de cast."

Lithgow heeft recentelijk wat oude afleveringen teruggekeken. "Ze zijn ontzettend grappig en zijn nog steeds actueel", vindt de acteur, die ook te zien was in series als The Crown en Dexter. "Het was een enorme opluchting om te ontdekken dat ik daar niet alleen in stond."

De serie 3rd Rock from the Sun, die draait om vier buitenaardse wezens die de mensen op aarde bestuderen, werd in Nederland uitgezonden op Veronica, Net5 en Comedy Central. De serie won meerdere prijzen, waaronder Emmy's en Golden Globes.