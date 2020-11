Volgens Thekla Reuten worden Nederlandse filmsets door alle coronamaatregelen een stuk netter. De actrice zegt in Het Parool dat het dreigende virus een ander soort concentratie heeft gecreëerd.

"Het opvallende is dat COVID-19 voor een enorme focus heeft gezorgd. Nederlandse sets zijn in de regel vaak wat rommelig vergeleken met buitenlandse producties. Door het virus moet het allemaal gestroomlijnder."

De 45-jarige Reuten somt in de krant talloze voorzorgsmaatregelen op, die de veiligheid van de acteurs en andere medewerkers moeten waarborgen. Ondanks deze voorschriften blijft Reuten voor het virus op haar hoede.

"Mijn verantwoordelijkheid voel ik sterk. Mijn moeder, die nu 75 is, is elke week een dag bij ons. Toen ik laatst weer een negatieve uitslag had, heb ik haar toch even uitgebreid in mijn armen gesloten."

In een jaar dat niet alleen geteisterd wordt door het coronavirus, de Black Lives Matter protesten en andere misstanden en onlusten, kijkt Reuten met andere ogen naar haar eigen werk: "Film voelt dit jaar als een bijzaak, als ik eerlijk ben. Ik heb de behoefte iets concreets voor de wereld te doen. We gaan rock bottom met de mensheid als we niet oppassen. Hoe we met elkaar omgaan, wat we uitstoten, hoe we vluchtelingen behandelen..."