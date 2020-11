Een fantasyfilm van Steven Spielberg, een biopic over Amerikaanse rapiconen en een populaire kerstklassieker zijn deze week op Videoland verschenen. Bekijk hieronder welke titels de streamingdienst onlangs toevoegde.

Films

The Guilt Trip

Voor zijn autorit van New York naar Los Angeles besluit Andy (Seth Rogen) zijn alleenstaande moeder (Barbra Streisand) mee te nemen, met het plan om haar eindelijk weer aan een nieuwe liefde te helpen. De lange reis van moeder en zoon verloopt in deze comedy echter niet zo soepel als Andy had gehoopt.

Love Actually

Na Amazon Prime heeft nu ook Videoland deze romantische kerstklassieker bij het aanbod staan. Hugh Grant, Alan Rickman, Colin Firth, Keira Knightley en Emma Thompson spelen belangrijke rollen in verschillende komische en ontroerende verhaallijnen, die zich afspelen rond de feestdagen in Londen.

Bekijk de trailer van 'Love actually'

The BFG

Steven Spielberg verfilmde deze boekklassieker van Roald Dahl, over een weesmeisje dat 's nachts plotseling uit bed wordt geplukt door de Grote Vriendelijke Reus. Ze wordt meegenomen naar zijn wereld, waar de twee bevriend raken en intussen proberen om de wereld te beschermen voor gevaarlijkere reuzen.

142 The BFG - Trailer

Straight Outta Compton

Deze biografische film gaat over de opkomst van hiphopgroep N.W.A. in de jaren tachtig en negentig. Leden Dr. Dre, Ice Cube, Easy E, DJ Yella en MC Ren wonen in een gevaarlijke buurt, en uiten hun frustraties in rapteksten die inmiddels iconisch zijn geworden. O'Shea Jackson speelt de jongere versie van zijn eigen vader, Ice Cube.

Serie

Dag Sinterklaas

Kinderen krijgen vragen beantwoord over Sinterklaas en zijn pieten, in deze remake van de Vlaamse televisiereeks uit de jaren negentig. Wim Opbrouck speelt ditmaal de titelrol. De regie is in handen van Stijn Coninx, onder meer bekend door zijn voor een Oscar genomineerde drama Daens.

