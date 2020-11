Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

De sportfilmklassieker The Natural, met rollen voor Robert Redford en Glenn Close, staat dinsdag voor het laatst op Netflix. Later deze week verdwijnen onder meer de documentaire Whitney, over het leven van Whitney Houston, en de actiecomedy Tag, waarin Jon Hamm en Jeremy Renner een ingenieuze vorm van tikkertje spelen. Bekijk hieronder de nieuwste update.

3 november:

The Natural

Williams

6 november:

Tag

Trotsky



9 november:

The Roommate

Whitney

10 november:

Nowhere Boys

11 november:

Mars

14 november:

Brown Nation

30 november:

A.D. Kingdom and Empire

Meteor Garden

Sylvanian Families

1 december:

Cheapest Weddings