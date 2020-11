Regisseur Eché Janga is trots dat zijn film Buladó dit jaar de Nederlandse inzending is voor de Oscars. De film strijdt om de prijs in de categorie International Feature Film.

"Het is een hele eer, ik vind het superspannend", laat Janga weten aan persbureau ANP. "Ik vind het erg bijzonder dat een film die voor het grootste deel in het Papiaments is gesproken, een taal die op maar drie eilanden wordt gesproken, wordt ingestuurd naar de Oscars. Dat maakt het een unieke inzending."

Buladó ging op 25 september in première op het Nederlands Film Festival en werd bekroond met het Gouden Kalf voor Beste Film. Momenteel draait de film in de bioscopen, begin 2021 zal hij op Netflix te zien zijn.

De film gaat over de elfjarige Kenza (Tiara Richards) die met haar vader Ouira (Hooi) en opa Weljo (Felix de Rooy) opgroeit op Curaçao in een huis op een autosloperij. Haar vader is politieagent, haar opa gefascineerd door de spirituele wereld. Het meisje probeert te ontdekken wat haar eigen voorkeur heeft.

De 93e Oscar-uitreiking vindt plaats op 25 april 2021. Eigenlijk was die gepland op 28 februari, maar vanwege de coronacrisis is de uitreiking uitgesteld.