BNNVARA komt in het voorjaar met een nieuwe dramaserie, NOOD. In de twaalfdelige serie, geregisseerd door Joram Lürsen, worden vier mensen gevolgd die in een 112-meldkamer noodtelefoontjes aannemen.

Elke aflevering wordt geschreven door een andere scenarioschrijver. Tot de schrijvers behoren onder anderen Benja Bruijning, Rifka Lodeizen en Nadja Hüpscher. De hoofdcast bestaat uit Melody Klaver, Jenny Mijnhijmer, Joris Smit en Mohammed Elouardani.

In elke aflevering wordt een noodsituatie belicht van zowel de kant van de beller als die van de centralist. Daarbij wordt belicht hoe mensen omgaan met een noodsituatie, hoe besluiten worden genomen en wat de stress daarvan met zich meebrengt.

De opnames van de nieuwe serie zijn maandag begonnen. Naar verwachting zijn de twaalf afleveringen van NOOD, die allemaal 25 minuten duren, in het voorjaar van 2021 te zien op NPO1.