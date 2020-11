De speelfilm Buladó is de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film van regisseur Eché Janga, met onder anderen Everon Jackson Hooi, Tiara Richards en Felix de Rooy, dingt mee in de categorie International Feature Film.

De film is geselecteerd uit dertien aanmeldingen door een commissie, bestaande uit verschillende mensen uit de Nederlandse filmindustrie. Op 15 maart worden de nominaties in alle categorieën bekendgemaakt.

De 93e Oscar-uitreiking vindt vervolgens plaats op 25 april 2021. Eigenlijk was die gepland op 28 februari, maar vanwege de coronacrisis is de uitreiking uitgesteld.

Buladó ging op 25 september in première op het Nederlands Film Festival en werd bekroond met het Gouden Kalf voor Beste Film. Momenteel draait de film in de bioscopen, begin 2021 zal hij op Netflix te zien zijn.

De film gaat over de elfjarige Kenza (Tiara Richards) die met haar vader Ouira (Hooi) en opa Weljo (Felix de Rooy) opgroeit op Curaçao in een huis op een autosloperij. Haar vader is politieagent, haar opa gefascineerd door de spirituele wereld. Het meisje probeert te ontdekken wat haar eigen voorkeur heeft.

Buladó werd volledig gedraaid op Curaçao en was voor Hooi een droom die uitkwam, zo zegt hij in een reactie aan NU.nl. "Het bijzondere script dat me meteen tot in mijn ziel raakte, het draaiproces op mijn geboorte-eiland Curaçao, wat magisch en persoonlijk was. Het feit dat ik met deze film het publiek een hele andere kant van mezelf als acteur kan laten zien, daar ben ik heel dankbaar voor."