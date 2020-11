Sean Connery is zaterdag vredig en "zonder gedoe" overleden. Zijn weduwe Micheline Roquebrune vertelde zaterdag aan Daily Mail dat dit precies is wat de negentigjarige acteur wilde.

"Hij kampte met dementie en dat eiste zijn tol", vertelt Roquebrune, die 45 jaar met Connery getrouwd was. "Zijn laatste wens om zonder gedoe heen te gaan, is vervuld."

Volgens de 91-jarige kunstenares waren de laatste jaren niet makkelijk voor haar Connery. "Het was geen leven voor hem. Hij kon zich op het laatst niet meer uitdrukken. Gelukkig is hij in zijn slaap gestorven en was het heel vredig. Ik was de hele tijd bij hem en hij was er gewoon ineens niet meer. Het was wat hij wilde."

Roquebrune gaat haar echtgenoot enorm missen. "Het gaat heel zwaar worden zonder hem, dat weet ik. Maar het kon niet eeuwig doorgaan en hij is vredig heengegaan."

De Schotse Connery behoorde ruim een halve eeuw tot de bekendste acteurs ter wereld. Hij brak in 1962 door dankzij de eerste Bond-film, Dr. No.

Hij speelde de geheim agent zes keer en kwam in 1983 nog eens als '007' terug in Never Say Never Again, een onofficiële Bond-film van een concurrerende filmmaatschappij.

In zijn lange acteercarrière, die meer dan veertig jaar omspande, won hij een Oscar, twee BAFTA Awards en drie Golden Globes. De Oscar voor de beste mannelijke bijrol won hij in 1988 voor zijn rol als een Ierse agent in The Untouchables. In 1999 werd hij op het Europese filmfestival in Berlijn tot beste Europese acteur verkozen naar aanleiding van zijn rol in Entrapment. In datzelfde jaar werd de acteur geridderd.