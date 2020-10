Sean Connery is op negentigjarige leeftijd overleden. Veel bekendheden reageren zaterdag bedroefd op het nieuws van het overlijden van de Schotse James Bond-acteur.

Volgens Liam Cunningham was Connery altijd goed voor hem. De acteurs speelden samen in First Knight. "Ze zeggen: ontmoet je helden niet, maar hij overtrof alle verwachtingen", schrijft de Ierse acteur.

Liam Cunningham en Sean Connery in First Knight

De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill schrijft dat elke dag op de set met Connery een les was. "Al dat charisma en die kracht, dat was volkomen uniek voor Sean. Rust zacht geweldige man, geweldige acteur."

James Bond-franchiseproducenten Michael G. Wilson en Barbara Broccoli zeggen "kapot te zijn" door het nieuws. "Hij was en zal altijd herinnerd worden als de originele James Bond wiens onuitwisbare intrede in de filmgeschiedenis begon toen hij die onvergetelijke woorden aankondigde: 'The name's Bond... James Bond'. Hij is ongetwijfeld grotendeels verantwoordelijk voor het succes van de filmreeks en we zullen hem eeuwig dankbaar zijn."

Hugh Jackman zegt opgegroeid te zijn met "het aanbidden van Connery". "Een legende op het scherm en daarbuiten. Rust zacht", aldus de Australische acteur.

Voor Kevin Smith voelt het overlijden van Connery alsof hij zijn eigen vader opnieuw verliest. "Hij was de James Bond waarmee mijn vader opgroeide, dus mijn vader heeft Connery's carrière ook altijd gevolgd. Hij nam me mee naar elke film waar zijn favoriete acteur in speelde. Dus het overlijden van Sean voelt alsof ik mijn vader weer kwijtraak", aldus de Amerikaanse acteur en regisseur.

Ook de Republikeinse senator Lindsey Graham reageert bedroefd op het nieuws van het overlijden van de acteur. "Meneer Connery, een trotse Schot die zowel op als buiten het scherm een ongelooflijk leven leidde, wordt door miljoenen van zijn fans met veel plezier herinnerd."

Hollywood-actrice Salma Hayek is geraakt door het nieuws. "Het doet me verdriet dat vandaag de legendarische Sean Connery is overleden. Mijn hart gaat uit naar zijn naasten. Moge hij rusten in vrede."

Angela Lansbury spreekt haar verdriet over het overlijden van Connery uit op Twitter. "Een ongelooflijke legende die nog decennia lang onsterfelijk zal zijn", schrijft de Amerikaanse actrice.

Schotse acteur Robert Carlyle noemt Connery "een pionier en een echte legende".

Ook filmmaker en acteur Paul Feig schrijft lovende woorden over de James Bond-acteur. "Er waren maar weinigen cooler en hoffelijker dan hij was."

Alec Baldwin reageert in een video op Instagram op het overlijden van Connery. "Ik heb zoveel van hem geleerd en het was zo'n aardige en warme man. Sean was origineel, hij was uniek."