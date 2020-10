Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Deze week verschenen onder meer de eerste Netflix-kerstfilm van dit jaar, de Nederlandse romantische comedy Zwaar Verliefd! en het derde seizoen van Suburra.

Films

Holidate

Sloane (Emma Roberts) en Jackson (Luke Bracey) haten Kerst, en dat is nog mild uitgedrukt. De twee zijn allebei single en om te voorkomen dat ze opnieuw aan de kindertafel terechtkomen, verzinnen ze een plan. Ze spreken af om komend jaar bij elke feestelijke gelegenheid elkaars 'holidate' te zijn.

Sarah Cooper: Everything's Fine

De Amerikaanse komiek Sarah Cooper bereikte met haar lipsyncvideo's waarin ze president Donald Trump nadoet zo veel mensen dat een eigen film niet kon ontbreken. In de sketchspecial Sarah Cooper: Everything's Fine behandelt ze politiek en andere onderwerpen op haar eigen unieke manier.

The Debt Collector 2

Deurwaarders French en Sue gaan over lijken om drie schulden te innen. Tot hun leven plots op zijn kop staat: de twee mannen komen in een gevaarlijke situatie terecht wanneer ze de gemene eigenaar van een casino geld af proberen te troggelen. De actiehelden moeten alles op alles zetten om zichzelf en het geld te redden, maar dat gaat niet direct van een leien dakje.

Bronx

In Bronx onderzoekt een politieagent uit Marseille een schietpartij in een nachtclub. Hij is gespecialiseerd in criminele bendes en moet soms onorthodoxe middelen inzetten om zijn doel te bereiken.

Zwaar Verliefd!

Jim Bakkum is in Zwaar Verliefd! de perfecte man: hij is knap, lief en heeft ook nog eens een labrador om punten mee te scoren. De onzekere dierenarts Isa valt direct als een blok voor hem, maar kan niet geloven dat hij ook oog voor haar heeft. Na een peptalk van haar vriendinnen doet ze alles om hem voor zich te winnen.

Nobody Sleeps in the Woods Tonight

Wie tijdens deze Halloween wel wat spanning kan gebruiken, moet de Poolse film Nobody Sleeps in the Woods Tonight zeker niet overslaan. Een groep aan technologie verslaafde tieners gaat naar een afkickkamp in het bos, terwijl een duistere kracht er alles aan doet om deze pubers voor eens en altijd van het wereldwijde web te weren.

His House

De spannende filmhuisfilm His House draait om een jong stel dat uit het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan komt. Ze willen een nieuwe start maken in Engeland, maar al snel worden ze gekweld door een duistere kracht in hun nieuwe huis. Het maakt hun nieuwe begin er zeker niet comfortabeler op.

Menendez Parte 1: El diá del Señor

In Menendez Parte 1: El diá del Señor komt een gepensioneerde priester er al snel achter dat hij een grote fout heeft gemaakt door zijn vriend te helpen met zijn bezeten dochter. De priester wordt namelijk sinds dat moment zelf achtervolgd door zijn zonden en mee de duisternis ingetrokken.

Kaali Khuhi

De wereld lijkt bezeten van geesten, want ook in de film Kaali Khuhi is de spanning om te snijden. Een rusteloze geest vervloekt een dorp waar veel babymeisjes zijn vermoord. Het lot ligt nu in handen van een tienjarig meisje, maar weet zij wel hoe ze moet vechten tegen deze demonen?

Series

Suburra (seizoen 3)

Het derde en laatste seizoen van de ultieme maffiaserie Suburra is vanaf nu eindelijk te zien, en het is nog maar de vraag wie het er levend vanaf brengt. In dit laatste hoofdstuk wordt de strijd om Rome namelijk meedogenlozer dan ooit. Alles heeft een prijs, zo ook de troon van de Italiaanse hoofdstad.

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt (seizoen 4)

Zet je kinderen maar snel voor de tablet of de televisie, want Netflix heeft deze week vier seizoenen van Chico Bon Bon online gezet. Gewapend met gereedschap en technische kennis helpen monteur-aapje Chico Bon Bon en zijn klusteam de mensen van de Blunderbrug om al hun problemen op te lossen.

Blood of Zeus (seizoen 1)

Waar Chico Bon Bon echt gemaakt is voor de kinderen, geldt dat niet voor Blood of Zeus. In deze animatieserie hebben de Grieken de Titanen teruggedrongen en lijkt de wereld weer tot rust te komen. Maar een nieuwe dreiging staat alweer voor de deur en een jongeman realiseert zich dat hij eigenlijk de geheime zoon van Zeus is. Weet hij met zijn krachten de wereld te redden van de ondergang?

Giganotosaurus (seizoen 1)

Gelukkig is Giganotosaurus al wat gezelliger dan de vorige serie. Vier prehistorische vriendjes beleven in deze boekverfilming tal van spannende avonturen. Samen proberen ze een mysterie over een groot, woest wezen te ontrafelen. Leuk voor de allerkleinsten.

Documentaires

Guillermo Vilas: Settling the Score

Liefhebbers van tennis kunnen sinds deze week ook weer hun hart ophalen: in deze documentaire doet een Argentijnse journalist er alles aan om te bewijzen dat tennislegende Guillermo Vilas ten onrechte zijn eerste plek op de wereldranglijst is ontzegd.

Secrets of the Saqqara Tomb

Oud-Egyptenaren, graftombes en enorme piramides: de docu Secrets of the Saqqara Tomb heeft het allemaal. Nadat Egyptische archeologen een 4.400 jaar oude tombe hebben opgegraven, doen ze er alles aan om de geschiedenis hiervan te achterhalen.

Somebody Feed Phil (seizoen 4)

In deze documentaireserie zien we hoe Philip Rosenthal, de maker van Everbody Loves Raymond, de wereld over reist op zoek naar de geheime van lokale keukens. Zo komt hij in onder meer Mexico-Stad, Lissabon en Bangkok.