Patrick Wilson, onder meer bekend als acteur in Insidious, gaat het vijfde deel uit die horrorreeks regisseren. De 47-jarige acteur speelt ook weer de hoofdrol, meldt Deadline vrijdag.

Voor de vijfde Insidious keert het verhaal terug naar de familie Lambert, het gezin dat eerder al door demonen werd geplaagd via de dromen van hun comateuze zoontje. Tien jaar na dato is Dalton (Ty Simpkins) een student en blijken beslissingen in eerdere films consequenties te hebben. Wilson is opnieuw te zien als vader Josh. Onbekend is nog of Rose Byrne terugkeert als zijn echtgenote.

"Ik voel me vereerd", reageert Wilson. "Dit biedt een geweldige kans om voort te borduren op de gebeurtenissen waar de Lamberts tien jaar geleden doorheen gingen."

De eerste Insidious werd in 2010 een verrassende hit. De griezelfilm kostte 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) om te maken en bracht wereldwijd bijna honderd keer zo veel op. Er kwamen drie vervolgen, waarvan twee zich concentreerden op het medium Elise Rainer (Lin Shaye). Wilson was in het derde deel niet te zien, maar speelde wel mee in hoofdstuk vier.

Naast van Insidious is Wilson ook bekend als hoofdrolspeler in de horrorreeks The Conjuring en de fantasyfilm Watchmen. In 2016 kreeg hij een Golden Globe-nominatie voor zijn rol in de Netflix-serie Fargo.