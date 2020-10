Actrices Jessica Chastain en Anne Hathaway gaan de hoofdrollen in de psychologische thriller Mother's Instinct vertolken. Variety meldt dat het om een Engelstalige remake van de Belgische film Duelles gaat.

In de film spelen Chastain en Hathaway twee bevriende moeders en buren in de jaren zestig. Beide vrouwen hebben een zoon van dezelfde leeftijd. De band tussen hen wordt wreed verstoord door een tragisch ongeluk.

Regisseur Olivier Masset-Depasse, die de Franstalige versie ook maakte, tekent voor de regie. In België wist zijn Duelles negen Magritte filmprijzen te winnen. Het verhaal van de film is gebaseerd op het boek Derrière La Haine van Barbara Abel.

Het is niet de eerste keer dat Hathaway en Chastain in dezelfde film te zien zijn. Zo spelen ze ook allebei een rol in Interstellar van regisseur Christopher Nolan.

Chastain was onlangs nog in de bioscoop te zien in de thriller Ava terwijl Hathaway de hoofdrol speelt in de remake van klassieker The Witches, te zien op HBO Max.