Een groep van meer dan vijfhonderd Europese filmproducenten wil dat Amerikaanse streamingdiensten als Netflix en Amazon minstens 25 procent van hun Europese omzet investeren in lokale productiemaatschappen in Europa, blijkt donderdag uit een open brief.

De oproep van onder anderen Pedro Almodóvar, Agnieszka Holland en Pawel Pawlikowski wordt een kleine drie maanden voor de deadline voor nieuwe Europese wetgeving rondom streamingdiensten gedaan.

De lidstaten van de Europese Unie spraken af dat ze voor januari 2021 richtlijnen moeten hebben opgesteld die Amerikaanse streamingdiensten verplichten een deel van hun omzet te investeren in lokale productiemaatschappen. Een minimum wordt daarbij niet genoemd. Het staat de landen vrij om aparte afspraken te maken met de streamingdiensten.

De groep filmproducenten vindt het onterecht dat Amerikaanse streamingdiensten niet worden verplicht om 25 procent van hun omzet te investeren in lokale maatschappijen. Deze plicht geldt wel voor de traditionele omroepen binnen de Europese Unie. Volgens de producenten is er daardoor "geen sprake van een gelijk speelveld".

"Deze verplichting van 25 procent respecteert de rechten van de makers en producenten en zorgt voor een billijke betaling", staat in de brief. Netflix en Amazon hebben nog niet gereageerd op de oproep.