Filmstudio MGM heeft de première van de film over het leven van Aretha Franklin uitgesteld tot 13 augustus 2021, meldt Variety woensdag. Respect zou eigenlijk op 15 januari verschijnen in de Verenigde Staten.

De precieze nieuwe verschijningsdatum van Respect in de Nederlandse bioscopen is niet bekend.

Het besluit om de biografische film over de in 2018 op 76-jarige leeftijd overleden Franklin uit te stellen, zou zijn genomen vanwege de coronacrisis. De bioscopen in de grote steden in de Verenigde Staten zijn gesloten.

De oorspronkelijk verschijningsdatum van Respect was augustus 2020. Ook toen volgde uitstel van de film met rollen voor onder anderen Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans en Mary J. Blige vanwege de coronacrisis.

Franklin won voor haar muzikale carrière zeventien Grammy's, onder meer voor het nummer Respect in 1968. De zangeres had Hudson persoonlijk uitgekozen om haar te spelen in de biografische film over haar leven.