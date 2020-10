Jennifer Lopez en Armie Hammer zullen volgend jaar samen te zien zijn in de comedy Shotgun Wedding. Dat meldt Variety.

In de film zien we hoe Lopez en Hammer als koppel hun families bij elkaar wil brengen voor een bruiloft in het buitenland. Dit gaat echter niet zoals gepland wanneer de twee met elkaar in de clinch komen te liggen en de hele bruiloft eraan dreigt te gaan.

De opnames van het project zullen begin volgend jaar beginnen. De film wordt geproduceerd door Lionsgate en zal worden geregisseerd door Jason Moore.